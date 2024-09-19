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لبنان

"حادث صعب".. ماذا يجري على حدود لبنان بين "الحزب" وإسرائيل؟

Lebanon 24
19-09-2024 | 02:23
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أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 15 آخرين منهم بجروح خطيرة، جرّاء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه منطقة "تل حاي" في الجليل الأعلى، واصفة الحادث بـ "الصعب"، مشيرة إلى أنه تم استدعاء مروحية و7 سيارات إسعاف لإجلاء المصابين.
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إلى ذلك، تحدث موقع "والا" العبري عن اشتباكات مسلحة بين مقاومي حزب الله وجنود الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط على الحدود بين فلسطين ولبنان.
 

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