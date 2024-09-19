"حادث صعب".. ماذا يجري على حدود لبنان بين "الحزب" وإسرائيل؟

أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 15 آخرين منهم بجروح خطيرة، جرّاء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه منطقة "تل حاي" في الجليل الأعلى، واصفة الحادث بـ "الصعب"، مشيرة إلى أنه تم استدعاء مروحية و7 سيارات إسعاف لإجلاء المصابين.

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