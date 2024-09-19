لحام: على الدول العربية الانضمام إلى حلف عسكريّ موحد لحلّ القضية الفلسطينية

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قال البطريرك غريغوريوس الثالث لحام في نداء اليوم: "كلنا نشارك وطننا الحبيب في مأساته الكبيرة، بسبب التفجير الاجرامي الذي راح ضحيته عدد من القتلى والآلاف من الجرحى الأبرياء. نقدّم التعزية لأهالي الشهداء ونصلّي لأجل شفاء الجرحى، ونعبّر عن شعورنا جميعًا للأُسر المفجوعة بفقد أو بجرح أحبائهم".أضاف: "كما نشكر تضامن الدول العربية المجاورة مع مصابنا والمساعدة. ونرفع صوتنا عاليًا مندِّدًين أمام عجز العالم والمؤسسات الدولية والدول الأوروبية وأميركا، عن إيقاف مسلسل الحرب في غزة والضفة وجنوب لبنان وبيروت والمنطقة بأكملها. تعبنا من سماع القرارات الدولية على أنواعها".ختم: "ندعو العالم العربي والدول العربية، لكي تنضمّ كلها ضمن حلف عسكريّ موحد، وتضع خطة فعّالة حاسمة لأجل انهاء هذه الحروب والمآسي، ولأجل حلّ القضية الفلسطينية، ودعوة شاملة لإقرار حل الدولتين في الارض المقدّسة. أرض السلام وميلاد السيد المسيح ملك السلام. سلام عادل، دائم وشامل".