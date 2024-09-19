قبل يومين من انفجار أجهزة "بيجر" حزب الله.. خبير تقني يحذر (فيديو)

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على لبنان من خلال أجهزة البيجر، انتشر فيديو للمدير الفني لشركة "بايكار" التركية للمسيّرات سلجوق بيرقدار، أكد فيه "أهمية بناء نظام تحديد مواقع خاص بنا".

وذكر موقع star التركي أن التصريح الذي أدلى به بيرقدار هو في مسابقة الصواريخ TEKNOFEST التي أقيمت في أكساراي في 14 أيلول، وشدد فيه على أنه "من المهم لبلدنا أن يكون لديه نظام تحديد المواقع العالمي المستقل الخاص به".



وقال بيرقدار: "إنهم يتغلغلون في الساعات والهواتف. إن وجود نظام تحديد المواقع العالمي المستقل الخاص بنا أمر مهم للغاية واستراتيجي لسيادتنا. وسوف نقوم ببنائه".

وقد أشاد النشطاء على منصة "إكس" بكلام بيرقدار، وكتب أحدهم: "كلام سلجوق بالصميم يجب على تركيا إن تستقل بهذا النظام عن الغرب لأنها أكثر دولة محاربة من الغرب ويريدون اسقطها ليل نهار حفظ الله تركيا وأهلها".

وقال آخر: "معبر جدًا، قبل يومين من الهجوم". (روسيا اليوم)