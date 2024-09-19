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لبنان

أصوات سيارات الإسعاف تُسمع جنوبا.. إليكم السبب

Lebanon 24
19-09-2024 | 02:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان أصوات سيارات الإسعاف التي تسمع في معظم القرى الجنوبية هي بسبب نقل بعض الجرحى الذين أصيبوا أمس الأربعاء من مستشفى إلى مستشفى آخر، وبالتالي لا يوجد أي حدث أمني جديد قد حصل على الساحة اللبنانية.
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سيارات

إسعاف

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