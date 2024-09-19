أصوات سيارات الإسعاف تُسمع جنوبا.. إليكم السبب

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان أصوات سيارات الإسعاف التي تسمع في معظم القرى الجنوبية هي بسبب نقل بعض الجرحى الذين أصيبوا أمس الأربعاء من مستشفى إلى مستشفى آخر، وبالتالي لا يوجد أي حدث أمني جديد قد حصل على الساحة اللبنانية.

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