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لبنان

مياه لبنان الشمالي: لتسديد البدلات قبل 30 الحالي

Lebanon 24
19-09-2024 | 03:09
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دعت "مؤسسة مياه لبنان الشمالي، جميع المشتركين لديها  إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر الاستثمار في الأقضية كافة، ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT  في كل فروعها في لبنان في مهلة أقصاها 30-9-2024 قبل أن يتم قطع المياه عن المشتركين المتخلفين عن الدفع وقبل أن تسري غرامات التأخير على هذه البدلات اعتباراً من 1-11-2024. يعتبر  الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعاً لعامل مرور الزمن".
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