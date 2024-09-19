ذكرت شبكة "NBC" الأميركية أن "موجة الانفجارات في المتاجر الكبرى والشوارع في مختلف أنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء شكلت هجوماً جماعياً تردد صداه إلى ما هو أبعد من الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن العملية، لكن حزب الله ألقى اللوم بالكامل على خصمه، وقال مسؤولان أميركيان للشبكة إن إسرائيل كانت وراء الهجوم. من روسيا إلى الأردن، حذرت دول من أن هذا يشكل تصعيدًا خطيرًا بعد أشهر من الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط".

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وبحسب الشبكة، "قال مسؤولان أميركيان ومسؤول غربي للشبكة إنه لم يتضح بعد سبب تنفيذ إسرائيل للهجوم في هذا الوقت وما إذا كانت عملية انتهازية أم شيئا أكثر استراتيجية يتبعه إجراءات أخرى. ويأتي هذا بعد أشهر من التوترات بين حزب الله وإسرائيل منذ هجمات حماس في السابع من تشرين الأول والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل عن هدف حربي جديد في وقت متأخر من يوم الاثنين وهو العودة الآمنة للسكان النازحين من منازلهم بسبب أشهر من القتال مع حزب الله عبر الحدود الشمالية مع لبنان. كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الولايات المتحدة من أن الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف هي "من خلال العمل العسكري"."

وتابعت الشبكة، "كان الخوف والتوقع المتزايدان من احتمال حدوث تصعيد ما وشيكًا. ومن ثم انفجرت أجهزة "البيجر". وقال مايكل هورويتز، رئيس الاستخبارات في شركة "لو بيك إنترناشونال" الاستشارية للأمن وإدارة المخاطر، للشبكة: "إما أن بعض أعضاء حزب الله شككوا في الأجهزة، مما دفع إسرائيل إلى التفكير في استخدامها الآن أو خسارة هذا الأصل، أو كان هذا بمثابة مقدمة لهجوم لم يأت بعد". في الواقع، فإن المكاسب من عملية "البيجر"سوف تكون أكثر فعالية باعتبارها رشقة افتتاحية في حرب أوسع نطاقا، وفقا لهورويتز، من خلال شل قدرة العملاء الرئيسيين وتعطيل الاتصالات وزرع انعدام الثقة الداخلية. وقال "أعتقد أن هذا هو الهدف المقصود من الهجوم، عندما تم التخطيط له في البداية، على الرغم من أنه ربما لم يتم استخدامه على هذا النحو"."

وأضافت الشبكة، "قال هورويتز إن إسرائيل يمكن أن تستفيد على عدة مستويات مختلفة من مثل هذه العملية الضخمة. إن السبب الأول هو الأضرار المادية التي لحقت بمقاتلي حزب الله، فقد قال وزير الصحة فراس الأبيض إن تدفق المرضى إلى المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المدنيون، كان بسبب إصابتهم بجروح في أيديهم ووجوههم. ولكن تعطيل هذا العدد الكبير من أجهزة "البيجرز" من المرجح أن يعطل بشكل كبير قدرة الحزب على التواصل، وقد يؤدي إلى إخراج عدد كبير من قادة حزب الله من الميدان. وقال هورويتز "إن هذه الأجهزة، التي ربما استُخدمت للاتصالات الطارئة، وخاصة في حالة الحرب الشاملة مع إسرائيل، كانت لتوزع أيضاً بين القادة الرئيسيين من الضابط الميداني ذي الرتبة المنخفضة إلى المستوى الأعلى في المجموعة". وأضاف: "يمكننا أن نتوقع أن الكثير منهم لن يكونوا قادرين على أداء واجباتهم العسكرية"."

وبحسب الشبكة، "في حين أن التفاصيل الدقيقة للعملية لا تزال غير واضحة، فإن هجمات أجهزة "البيجرز" قد تشير إلى أن إسرائيل كانت تعرف كل شيء عن سلسلة إمداد حزب الله وتمكنت من التسلل إليها، بحسب هورويتز. وأضاف أن "الأمر لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك باعتباره خرقًا أمنيًا". وقال مهند حاج علي، نائب مدير الأبحاث في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن الهجمات تشكل "ضربة قوية" لحزب الله. وأضاف أن خرقًا أمنيًا بهذا الحجم من شأنه أن يلحق ضررًا خطيرًا بمعنويات الحزب. وقال حاج علي إن هذه كانت "ببساطة فرصة غير مسبوقة لإلحاق الأذى بالحزب وإصابة أعضائه بالصدمة". وقال هورويتز إن حزب الله سيحتاج الآن إلى مراجعة أمنه الداخلي، وملاحقة المتعاونين المحتملين، وتقييم مدى تعرض سلاسل التوريد الخاصة به للخطر.

وأضاف: "هذا يستغرق الكثير من الوقت"."

ورأت الشبكة أنه "في منطقة متقلبة بالفعل، أضافت أجهزة "البيجرز" مادة حارقة كانت موضع خوف منذ فترة طويلة في شكل مفاجئ. واتهم وزير الخارجية الأردني يوم الأربعاء إسرائيل بـ "دفع المنطقة بأكملها إلى هاوية حرب إقليمية". ووصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الهجوم بأنه "علامة على تراجع الإنسانية وهيمنة الهمجية والإجرام". وحذر الكرملين من أن المنطقة في "حالة متفجرة" بينما وصفت وزارة خارجيته هجمات أجهزة النداء بأنها "عمل من أعمال الحرب الهجينة" يهدف إلى إثارة حرب كبرى.وتعهد حزب الله في بيان أصدره يوم الأربعاء بـ"الحساب الصعب" على ما أسماه "المجزرة"، كما تعهد بمواصلة القتال دعماً لـ"شعب غزة ومقاومته". ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله خطاباً اليوم الخميس، وسوف تتم مراقبته عن كثب بحثاً عن أي تعهدات بالانتقام".

وبحسب الشبكة، "لكن أولاً، يتعين على الحزب مراجعة أمنه الداخلي واتخاذ تدابير دفاعية، كما قال هورويتز. وأضاف: "الحزب مستعد للرد، ولكن الرد قد يستغرق بعض الوقت". وقال حاج علي "لو كانت إسرائيل مهتمة بعملية عسكرية واسعة النطاق، لكان من المنطقي شن هجوم في أعقاب هذه العملية مباشرة. ومع مرور الوقت، يمكن للحزب أن يعيد ضبط نفسه بعد هذه الصدمة"."

وتابعت الشبكة، "دفعت الولايات المتحدة ودول أخرى كلا الجانبين إلى تجنب أي تصعيد كبير. وقالت واشنطن إنها لم تكن على علم "بالحادث" مقدمًا، لكن بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس باراك أوباما، قال لهيئة الإذاعة البريطانية يوم الأربعاء إن "الاستخدام العشوائي للعنف" في هجمات أجهزة "البيجر" لم يكن شيئًا تريده الولايات المتحدة. وقال رودس "من المحتمل أن يضع هذا إسرائيل في موقف لا تريده الولايات المتحدة، من حيث عسكرة الصراع في لبنان وتصعيده المحتمل"."