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لبنان

القاضية اسكندر في انتظار قرار حلاوي قبول حضورها جلسة سلامة

Lebanon 24
19-09-2024 | 03:25
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 أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام، أن رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، قدمت أمس الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، طلب إحالة ملف استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تبعاً لاستئنافها قرار قاضي التحقيق بعدم السماح لها بحضور الجلسة، علماً أن رئيسة قلم التحقيق وبطلب من القاضي حلاوي لم تسجّل هذا الطلب، فيما تعمل وكيلة الدولة اللبنانية المحامية برتا نعيم اليوم، على تسجيل  الطلب قبل البدء باستجواب سلامة، وهي بانتظار قرار القاضي حلاوي وتعليل الرفض في حال حصوله، لأنه تبعاً للأصول المرعية يجب إحالة الملف والتوقف عن التحقيق بانتظار قرار الهيئة الاتهامية التي سيعيّنها الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت.
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تجدر الإشارة الى أن جلسة اليوم، تتضمن مواجهة بين سلامة وعدد من الشهود الذين سبق أن استمع القاضي حلاوي الى إفاداتهم.
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