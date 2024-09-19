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لبنان

سلام: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن فتح تحقيق عاجل وجدّي بشأن حادثة "البيجر"

Lebanon 24
19-09-2024 | 03:27
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كتب وزير الاقتصاد أمين سلام على منصة "إكس":
 
"انها كارثة أخطر وأكبر مما يتصور العالم. ممكن استخدام هذه التقنيات لتفجير الطائرات المدنية وآليات نقل أخرى. أيضاً ممكن ان تستخدم هذه التقنيات لتفجير الموبايلات العادية، وهذا أمر يهدد سلامة العالم والبشرية. ‏ممكن ان يكون الجميع مستهدف من مسؤلين أو أصحاب رأي أو مدنيين عاديين في اي مكان في العالم، وهذا خطر حقيقي وصريح. ‏انها جريمة موصوفة ضد الإنسانية والأولى من نوعها في مجال فن الإجرام في حق المدنيين العزّل، هذا هو الارهاب الحقيقي الذي يجب لجمه ومحاسبته. يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن فتح تحقيق عاجل وفوري وجدّي بشأن حادثة البيجر في لبنان". 
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