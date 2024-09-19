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لبنان

توقيف سارق دراجات آلية في محلّة برج الشّمالي

Lebanon 24
19-09-2024 | 03:28
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
"فى إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، رصدت شعبة المعلومات شخصاً مجهولاً ينفذ عمليات سرقة دراجات آلية في مدينة صور والمناطق المحيطة بها. وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي توثق تنفيذه للعمليات المذكورة.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة فى الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)
بتاريخ 6-9-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في محلة برج الشمالي - صور.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مدينة صور والمناطق المحيطة، إضافةً إلى قيامه بنقل دراجات مسروقة من بيروت لبيعها في مخيم الرشيدية. كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
 
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