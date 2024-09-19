ميقاتي التقى سفيري قطر وبنغلادش

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني في حضور وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض صباح اليوم في السرايا، وجرى البحث في آخر المستجدات والمساعدات التي تقدمها دولة قطر إلى القطاع الصحي اللبناني، لا سيما بعد وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا الحكومي والذي اتى من خلال دعم من دولة قطر عبر "صندوق قطر للتنمية".كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير بنغلاديش في لبنان جافيد تانفير خان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.