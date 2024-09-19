ماذا سيعلن نصرالله اليوم؟

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ماذا سيقولُ أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله اليوم بعد حادثتي تفجير الأجهزة اللاسلكية العائدة لـ"حزب الله"؟ السؤال هذا هو الأكثر طرحاً الآن من دون أي منازع، بينما لا إجابات واضحة بشأن مستوى الخطاب الذي سيُطلقه نصرالله مقارنة بحجم الإستهداف الكبير الذي طال الحزب تقنياً وأمنياً وشعبياً أيضاً.عملياً، بات الحزب أمام مرحلة خطيرة تتصلُ باتصالاته، فما تبين هو أن شبكته "ملغومة" ومفخخة، في حين أنّ الأمر الأخطر يتمثل في أنّ ثلة كبيرة من عناصره باتت مكشوفة بعد التفجيرات التي حصلت. بشكل أو بآخر، سعت إسرائيل لإسداء ضربة للكادر البشري للحزب عبر جعل عناصره من دون غطاءٍ هذه المرة، فالأجهزة كشفت تحركاتهم وأماكنهم وتقنيات عملياتهم.هذان الأمران سيكونان محور حديث نصرالله بطبيعة الحال.. ولكن، ماذا سيُعلن عن الرّد؟ ما هي الوسائل التي سيعتمدها لإسداء رسالة قوية باتجاه إسرائيل وهل سيكون الحسابُ موجعاً؟ هذه الأسئلة كفيلة جداً بأن تطرح نفسها، وهذه المرة إن أراد "حزب الله" الرد على الضربة التي حصلت فلن يكون الإجراء أقلّ وطأة من الرد الذي نفذه يوم 25 آب الماضي انتقاماً لاغتيال أحد كبار قادته وهو الشهيد فؤاد شكر.يقف نصرالله اليوم أمام مفترق طرق، إما إعلان المعركة وفتح الجبهات على مصرعيها وإخراج ما لديه من مقدرات عسكرية أو الاكتفاء بمواجهة ضمن قدرات محدودة للحرب الاستخباراتية التي تقودها إسرائيل ضدّ الحزب. في الحالة الأولى، فإن "حزب الله" سيكون أكثر تحرراً نوعاً ما، فالانتقال سيكون إلى الميدان بينما الشبكة السلكية ستكون الأكثر استخداماً في جنوب لبنان حيث أرض المعركة، بينما استخدام وسائل الاتصالات اللاسلكية العادية قد يتراجع، ما يجعل الإسرائيليّ غير قادر على إعادة تنفيذ سيناريوهات التفجير التي نفذها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.على صعيد الحالة الثانية، يكمن المنعطف الأساس، فما هي عناصر قوة الحزب ضد هذه الهجمات الاستخباراتية التي تطاله؟ هل سيقول نصرالله صراحة إن ما حصل كان خطأ أو خدعة طالت الحزب وساهمت في "دسّ" الأجهزة المفخخة بين صفوف عناصره؟ إن أراد نصرالله إطلاق تحدّ جديد في هذا الإطار، فإن ذلك سيكون بإعلانه عن أمر واحد وهو مواجهة إسرائيل بحقائق أكثر دقة تتعلق باتصالات الحزب وأجهزته، كما أنه في الوقت نفسه سيتحدث عن أن ما تم استهدافه كان يرتبط بالعناصر المدنية وليس العسكرية، ما يعني أن قاعدة الحزب الاتصالية الأساسية لم تتأثر.من هذا المنطلق، سيُطمئن نصرالله جمهور "حزب الله" عبر القول إن ما حصل محدود النطاق ولا تأثير على عملياته، وبالتالي فإن مسألة تدمير قيادته الميدانية هو أمرٌ غير وارد لسبب واحد وهو أن الحزب يمتلك شبكة إتصالاتٍ خاصة مُشفرة وسلكية بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن آلية اختراقها ليست سهلة، ما يجعل التحكم بها سهلا جداً ومحصنا بالدرجة الأولى.لهذا السبب، إن أطلق نصرالله وعوده لإسرائيل بالاستعداد لخوض المواجهة وربط ذلك بمفاجآت، عندها سيتبين أن الحزب لم يتأثر كثيراً بما حصل، والأساس وراء ذلك هو أن ما يقوله أمين عام الحزب في هذا الإطار يحتمل التصديق بشكلٍ أو آخر. هنا، يقول مصدر معني بالشأن العسكري لـ"" إنّ "الإسرائيلي ينتظر نصرالله لكي يتكلم وهو يصدقه أكثر مما يصدق قادته، ولهذا السبب فإن ما سيقوله أمين عام الحزب سيكون حاسماً بدرجة كبيرة".أمام كل ذلك، سيتوقف نصرالله أيضاً عند أمر أساسي لن يُغفله بتاتاً ويرتبط بموجهة التعاطف الداخلي مع جمهور "حزب الله" بعد حادثتي التفجير. هنا، فإن نصرالله سيوجه رسالة شعبية عاطفية كما سيتحدث عن مواقف القيادات السياسية التي أعربت عن موجة تعاطف كبير وإطار تضامني يمثل رسالة وحدة ضد إسرائيل.في خلاصة القول، يمكن الحديث هنا عن أن خطاب نصرالله سيمثل منعطفاً كبيراً اليوم، بينما السؤال الأساس هو التالي: ما هي المرحلة الجديدة للحرب؟ كيف ستكون وماذا سنشهد؟ الإجابة ستكشفها الأيام المقبلة.