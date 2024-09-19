دبوسي تفقد مصنعًا للشوكولا في راسمسقا: نموذج حي للصناعة اللبنانية

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زار رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مصنع شركة "فوود بلاس" (Food Plus Company) في منطقة راسمسقا، حيث كان في استقباله مالكا المصنع، الأخوان هيثم ومحمود كسحة.جال دبوسي في أقسام المصنع، وإطلع على العملية التقنية لإنتاج الشوكولا، التي تلتزم بمعايير الجودة والسلامة الغذائية وأفضل ممارسات التصنيع. وأشاد دبوسي "بالدور الذي يلعبه المصنع كنموذج حي للصناعة اللبنانية، خاصة في طرابلس الكبرى".وأكد دبوسي دعمه الكامل "لتطلعات الأخوين كسحة في تطوير مشروعهما الصناعي، الذي يساهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية اللبنانية، وخصوصاً الغذائية منها".من جانبه، شكر هيثم كسحة لدبوسي زيارته، وقال: "إن زيارة الرئيس دبوسي لمصنعنا هي محل تقدير واعتزاز. ونشكره على دعمه المستمر الذي يساهم في إزالة التحديات التي تواجه مسيرتنا الإنتاجية، وتعزز لدينا الثقة والاستمرار في التحدي".