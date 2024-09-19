الدفاع المدني:211 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 211 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-اخماد حرائق:167: اعشاب:35، نفايات:3، منازل:4، سيارات:3، كهرباء:2، مؤسسات:3.جراء القصف الاسرائيلي: منازل:1، مطعم:1، سيارات:14، محلات:3، مكتب:1، دور عبادة:1، مستودع:2، دراجة نارية:4-انقاذ:2-اسعاف:39: حالات طارئة:5، حوادث سير:3،نقل مرضى:3، نقل جرحى/القصف:28-خدمات عامة:1-سلامة عامة:2