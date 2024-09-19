الرقم كبير.. وزير الصحة يكشف حصيلة تفجيرات اليومين الماضيين

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كشف وزير الصحة فراس الأبيض ان عدد الشهداء في اليومين الماضيين نتيجة تفجيرات "بيجر" والأجهزة اللاسلكية بلغ حوالى 32 شهيدًا حسب أرقام وزارة الصحة إضافة إلى آلاف الجرحى.وقال الأبيض خلال مؤتمر صحافي إن "القطاع الصحي بأطبائه ومسعفيه وممرضيه استطاعوا أن يقدموا الخدمات إلى اهلنا الذين اصيبوا جراء الحادث الآليم".وتابع: "نقدّر كلبنانيين المبادرات التي تقدّم من إخواننا العرب وكذلك من اللبنانيين الذي يُحاولون المساعدة".