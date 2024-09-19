القصيفي تلقى برقية تضامن من الأمين العام للإتحاد الدولي للصحافيين

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أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:" تلقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي برقية من الأمين العام للإتحاد الدولي للصحافيين الزميل أنتوني بيلانجي يعرب فيها عن تضامن الإتحاد العميق مع الصحافيين اللبنايين وعائلاتهم ومع الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة، بعد الإعتداءات التي تعرض لها اللبنانيون في اليومين الأخيرين. وأعرب الزميل بيلانجي عن أمله صادقًا ألا يؤدي هذا العدوان الجديد على الاراضي اللبنانية الى إشعال النار في لبنان.وقد شكر النقيب القصيفي باسم النقابة وباسمه الزميل بيلانجي على عاطفته تجاه لبنان واللبنانيين وعلى اهتمام الاتحاد الدولي للصحافيين بأوضاع لبنان وصحافييه وإعلامييه، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك بين نقابة المحررين والإتحاد".