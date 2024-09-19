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لبنان

هذا ما سيفعله الجيش في دورس

Lebanon 24
19-09-2024 | 04:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجيش سيفجر اجهزة لاسلكية في دورس بعد تجميعها من أصحابها.
 وقام أحد عناصر "المقاومة" بجمعها مرتديا درعا واقيا وقد انفجر أحد الأجهزة الا انه لم يصب بأذى.

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