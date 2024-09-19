هذا ما سيفعله الجيش في دورس

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجيش سيفجر اجهزة لاسلكية في دورس بعد تجميعها من أصحابها.

وقام أحد عناصر "المقاومة" بجمعها مرتديا درعا واقيا وقد انفجر أحد الأجهزة الا انه لم يصب بأذى.





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