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لبنان

بعد أحداث لبنان.. الصين تحذر من التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:06
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أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها البالغ من أن تؤدي الأحداث في لبنان لتصعيد التوتر الإقليمي، وذلك على خلفية هجمات استهدفت أجهزة لاسلكية يستخدمها حزب الله.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إن بكين تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان وأمنه وهي تولي اهتماما كبيرا للتطورات هناك، داعية إلى الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.
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في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة حول التفجيرات في لبنان يوم غد الجمعة وفق ما أعلنت البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة.
 

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