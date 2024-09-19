تفجير أجهزة pager في مناطق مختلفة.. هذا ما دعا إليه الجيش

أعلن الحساب الرسمي للجيش عبر "إكس" أن "وحدات مختصة من الجيش تقوم بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة".



وأضاف المنشور: "لذا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير، والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه".

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