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لبنان

تفجير أجهزة pager في مناطق مختلفة.. هذا ما دعا إليه الجيش

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:13
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أعلن الحساب الرسمي  للجيش عبر "إكس" أن "وحدات مختصة من الجيش تقوم بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة".

وأضاف المنشور: "لذا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير، والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه".
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