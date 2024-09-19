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لبنان

كيف وصلت أجهزة "البيجر" المتفجّرة إلى لبنان... وما سرّ هذه الشركة البلغاريّة؟

Lebanon 24
19-09-2024 | 07:30
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ذكرت "روسيا اليوم" أنّ موقع "Telex" الهنغاري أشار إلى احتمال قيام شركة "Norta Global Ltd" البلغارية بشراء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، من شركة "Gold Apollo" التايوانية.

بهذا الشكل، حاول الموقع تبرئة ذمة شركة "BAC Consulting" الهنغارية من الضلوع في جريمة التفجيرات المذكورة.  
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ونقل الموقع عن مصادر لم يكشفها، أن شركة "BAC Consulting" المسجلة في بودابست، عملت فقط كوسيط وأبرمت اتفاقية مع شركة تايوانية، فيما مارست شركة بلغارية من صوفيا بشكل مباشر عملية شراء أجهزة الاستدعاء المذكورة.

وزعم الموقع بأن شركة "Norta Global Ltd" "قامت بترتيب التسليم وبيع" أجهزة الاستدعاء لممثلي حزب الله، وبالتالي لم تكن هذه الأجهزة موجودة بتاتا في هنغاريا.
 
ووفقا للموقع، تأسست الشركة البلغارية في عام 2022 وهي مملوكة لمواطن نرويجي لم يتم الكشف عن اسمه. وكانت الشركة تشرف فقط على إدارة بعض المشاريع، ولكنها لا تنتج أي شيء". ويشير الموقع إلى أنه تم تسجيل 196 شركة أخرى في عنوانها.

وقال الموقع إنّه لا يزال غامضا ومجهولا حتى الآن مدى علم رئيس الشركة الهنغارية بعمل شركة "Norta Global Ltd".
 
ويؤكد الموقع أن شركة BAC Consulting "كانت ضرورية فقط لإخفاء الأثر البلغاري". (روسيا اليوم)

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