التصعيد مثير للقلق.. تركيا تتهم إسرائيل بتوسيع الحرب إلى لبنان

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إسرائيل "بتوسيع الحرب إلى لبنان" بعد حوادث تفجير أجهزة اتصال في هذا البلد.

واعتبر فيدان ان "التصعيد في المنطقة مثير للقلق" وقال: "وصلنا إلى نقطة التي ليس أمام إيران وحزب الله والعناصر المقربة منهما سوى الرد"، وفقاً لـ"فرانس برس".