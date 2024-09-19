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لبنان

التصعيد مثير للقلق.. تركيا تتهم إسرائيل بتوسيع الحرب إلى لبنان

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:20
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اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إسرائيل "بتوسيع الحرب إلى لبنان" بعد حوادث تفجير أجهزة اتصال في هذا البلد.
 
 
واعتبر فيدان ان "التصعيد في المنطقة مثير للقلق" وقال: "وصلنا إلى نقطة التي ليس أمام إيران وحزب الله والعناصر المقربة منهما سوى الرد"، وفقاً لـ"فرانس برس".
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