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لبنان

إنتهاء جلسة التحقيق مع رياض سلامة.. وهذا ما سيحدث الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:23
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إنتهت جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة  أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، بحضور المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني.

 وقد تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستكمال الجلسة مع الشاهدين فقط.
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