عبدالله: المخزون في بعض المستشفيات نفد

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شدد النائب بلال عبدالله على أنه يجب التنويه بما قامت به غرفة الطوارئ وما أثبته القطاع الصحي اللبناني في هذا الظرف العصيب.وقال عبدالله من وزارة الصحة إن "نحن إلى جانب الوزارة وجاهزون لكلّ ما هم بحاجة إليه، ونعتزّ بالقطاع الاستشفائي".وأكد أن المخزون في بعض المستشفيات نفد، وكلّ المعطيات تقول إنّ العدو الإسرائيلي يُحضّر لحرب شاملة.