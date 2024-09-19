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لبنان

نحاس: نأسف أن تصدر عن بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبار ملفقة وكاذبة

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:53
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صدر عن مكتب الوزير السابق نقولا نحاس البيان الاتي:
يأسف الوزير نقولا نحاس ان تصدر عن بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبار ملفقة وكاذبة تحمل في مضمونها نوايا ومقاصد هادفة إلى نيل الاذى بمكانة الوزير نحاس وسمعته. 
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يهيب الوزير نحاس بوسائل الاعلام كافة توخي الحذر والدقة في نشر اي معلومة تتعلق بشخصه تحت طائلة الملاحقة القضائية.
 
 
 
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