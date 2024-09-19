نحاس: نأسف أن تصدر عن بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبار ملفقة وكاذبة

صدر عن مكتب الوزير السابق نقولا نحاس البيان الاتي:

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يأسف الوزير نقولا نحاس ان تصدر عن بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبار ملفقة وكاذبة تحمل في مضمونها نوايا ومقاصد هادفة إلى نيل الاذى بمكانة الوزير نحاس وسمعته.يهيب الوزير نحاس بوسائل الاعلام كافة توخي الحذر والدقة في نشر اي معلومة تتعلق بشخصه تحت طائلة الملاحقة القضائية.