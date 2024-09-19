العبسي استنكر عملية تفجير الأجهزة: انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

استنكر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في بيان، صادر عن مكتبه الاعلامي، في بيان اليو، عملية تفجير اجهزة الاتصالات بيد مواطنين لبنانيين لليوم الثاني على التوالي".

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واعتبر العبسي ان "هذه الاحداث الدنيئة تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق الامم المتحدة التي تضمن احترام حقوق الانسان، خصوصا ان الوسائل التكنولوجية المستخدمة في هذه العمليات كان يجب ان تكون مخصصة لرفاهية الانسان".



وعزى العبسي "باسمه وباسم من وما يمثل اهالي الشهداء وعائلاتهم واصدقائهم ومرجعياتهم الدينية والسياسية والامنية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى".