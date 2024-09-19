Advertisement

لبنان

العبسي استنكر عملية تفجير الأجهزة: انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1248720-638623473283658389.jpg
Doc-P-1248720-638623473283658389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في بيان، صادر عن مكتبه الاعلامي، في بيان اليو، عملية تفجير اجهزة الاتصالات بيد مواطنين لبنانيين لليوم الثاني على التوالي".
 
Advertisement
 
واعتبر العبسي ان "هذه الاحداث الدنيئة  تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق الامم المتحدة التي تضمن احترام  حقوق الانسان، خصوصا ان الوسائل التكنولوجية المستخدمة في هذه العمليات كان يجب ان تكون مخصصة لرفاهية الانسان".
 

وعزى العبسي "باسمه وباسم من وما يمثل  اهالي الشهداء وعائلاتهم واصدقائهم ومرجعياتهم الدينية والسياسية والامنية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2024-09-19
06:25 | 2024-09-19
08:00 | 2024-09-19
07:40 | 2024-09-19
07:30 | 2024-09-19
07:20 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24