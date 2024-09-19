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لبنان
ميقاتي عقد لقاءات في السرايا: هذا هو المطلوب من جلسة مجلس الأمن غداً
Lebanon 24
19-09-2024
|
06:25
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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "ضرورة ان يتخذ مجلس الامن الدولي موقفا حازما بوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والحرب التكنولوجية التي يشنها على لبنان والتي تسببت بسقوط مئات الشهداء والاف الجرحى".
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وقال "ان المسؤولية الاولى في هذا الاطار يتحملها المجتمع الدولي وعليه ردع اسرائيل عن عدوانها ، لان هذا الامر لا يعني لبنان فقط بل الانسانية جمعاء".
وشدد على"ان جلسة مجلس الامن التي تنعقد غدا، بطلب من الحكومة اللبنانية مطلوب منها الخروج بموقف رادع يوقف حرب الابادة التي تشنها اسرائيل".
وكان رئيس الحكومة استقبل سفير بريطانيا في لبنان هايمش كاول في السرايا اليوم وعرض معه اخر المستجدات والتطورات لا سيما العدوان الاسرائيلي وضرورة ان يكون لبريطانيا موقف حازم في اجتماع مجلس الامن غدا.
سفير قطر
كما استقبل رئيس الحكومة سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني في حضور وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض وجرى البحث في آخر المستجدات والمساعدات التي تقدمها دولة قطر إلى القطاع الصحي اللبناني، لا سيما بعد ضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا الحكومي والذي اتى من خلال دعم من دولة قطر عبر "صندوق قطر للتنمية".
وقد طلب رئيس الحكومة من سفير قطر نقل تحياته وشكره الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وقوفه الى جانب لبنان ودعمه المستمر له.كما طلب منه نقل تحياته الى الحكومة القطرية.
سفير بنغلاديش
واستقبل رئيس الحكومة سفير بنغلاديش في لبنان جافيد تانفير خان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وزير العدل
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا وزارية.
وزير الصناعة
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي اوضح انه بحث مع رئيس الحكومة اوضاع وزارة الصناعة ومطالب تخص مصانع الادوية في لبنان.
النائب افرام
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب نعمة افرام الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا كافة المستجدات الراهنة الدقيقة حيث نعيش مرحلة تاريخيّة، وانا اعتبر ان وجود الرئيس ميقاتي في المرحلة الراهنة هو صمام امان للبلد والحكومة وللدولة. وكان اللقاء مناسبة عرضنا خلالها الاوضاع الاقتصادية في البلاد. "
موظفو قاديشا
كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من موظفي "شركة كهرباء قاديشا" ضم رئيس نقابة الموظفين فادي جبور ورئيس رابطة المتعاقدين طلال هاجر وأعضاء النقابة.
بعد اللقاء قال جبور:" عرضنا مطالب النقابة والمشاكل التي نعاني منها ولا سيما موضوع دمج شركة قاديشا بمؤسسة كهرباء لبنان، وابدى دولته تفهما لمطالبنا ".
كذلك استقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق باسم السبع الذي سلمه نسخة عن كتابه الجديد " لبنان في ظلال جهنم".
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