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لبنان

الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت

Lebanon 24
19-09-2024 | 06:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق الجنوبيّة.
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جدار صوت

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