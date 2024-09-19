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لبنان
الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت
Lebanon 24
19-09-2024
|
06:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق الجنوبيّة.
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Lebanon 24
جدار صوت
الجنوب
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