السنيورة بحث مع القائم باعمال سفارة الكويت في الاوضاع

التقى الرئيس فؤاد السنيورة، ظهر اليوم في مكتبه في بلس، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين.





وخلال الاجتماع تم استعراض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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