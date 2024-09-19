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لبنان

ارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم (صورة)

Lebanon 24
19-09-2024 | 07:20
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أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في السراي الكبير والمخصصة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة، وذلك بسبب اعتذار عدد من السادة الوزراء عن عدم الحضور وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني.
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