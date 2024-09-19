بالصور نقل سيّدة من "فان" إلى المستشفى... ما الذي حصل معها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الصليب الاحمر اللبناني عمل على إسعاف سيّدة، وقام بنقلها الى المستشفى بعدما وضعت طفلها وهي داخل "فان" لنقل الركاب على اوتوستراد البترون باتّجاه طرابلس.

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