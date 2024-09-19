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لبنان

بالصور نقل سيّدة من "فان" إلى المستشفى... ما الذي حصل معها؟

Lebanon 24
19-09-2024 | 08:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الصليب الاحمر اللبناني عمل على إسعاف سيّدة، وقام بنقلها الى المستشفى بعدما وضعت طفلها وهي داخل "فان" لنقل الركاب على اوتوستراد البترون باتّجاه طرابلس.
 
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فان

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