قائد الجيش التقى وفدين من نقابة مستوردي الأدوية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من نقابة مستوردي الأدوية في لبنان برئاسة النقيب جوزيف غريّب.



كما استقبل وفدًا من هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية برئاسة إيلي رزق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.