"ما حدث خطير"... خبير تكنولوجيا يُعلّق على تفجيرات "البيجر" في لبنان

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علق خبير تكنولوجيا الاتصالات المصري محمد عزام، على ما حدث من تفجير لأجهزة اتصالات "البيجر" في لبنان، وقال إن "أجهزة البيجر هي تكنولوجيا انتهت قبل 35 عاما وأصبحت خارج التاريخ، بالتالي مصر لا تمتلك هذه الأجهزة".وتابع: "ما حدث في لبنان أمر خطير وهو تحويل جهاز إلكتروني إلى قنبلة يتم تفجيرها وهذا الأمر يعيد تعريف الأمن السيبراني، مما يجعل دولا أخرى تعيد النظر في استراتيجياتها للأمن السيبراني".وأضاف: "يوجد 5 مليار شخص معهم هواتف فمن الممكن استهدافهم جميعا لكن الموضوع ليس بهذه السهولة، والمتعارف عليه أنه من الممكن اختراق الشبكة ويتم اختراق الجهاز وهذا منطقي، ومفهوم الهجوم السيبراني ليس قرصنة المواقع الالكترونية فقط".وتابع : "الموضوع سيحدث فيه تحقيق دولي ومجلس الأمن سيجتمع من أجل توضيح الأمور أكثر، لأن ما حدث في لبنان ليس مجرد أجهزة "بيجر" انتهى استعمالها قبل 35 عاما". (روسيا اليوم)