السفارة الإيرانية في بيروت تكشف جديد حالة السفير مجتبى أماني

أفادت السفارة الإيرانية في بيروت بأنه تم نقل 90 من المصابين في لبنان لاستكمال العلاج في إيران.

كما أكدت السفارة أن الوضع الصحي للسفير مجتبى أماني الذي أصيب إثر انفجار جهاز "بيجر" جيد جداً، وتم نقله لإيران لاستكمال العلاج.