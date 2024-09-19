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لبنان

كركي: الضمان على استعداد لتقديم ما يلزم لمساعدة المستشفيات

Lebanon 24
19-09-2024 | 08:38
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اشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان للضمان الاجتماعي، في بيان، الى انه "على إثر الجريمة النكراء التي قام بها العدو الإسرائيلي في حق الإنسانية عموما والشعب اللبناني خصوصا والتي أصابت قلوبنا جميعا وأجساد إخوتنا في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، على رأس وفد من الصندوق ضم كلا من مديرة ضمان المرض والأمومة السيدة سحر مجري ورئيس الأطباء الدكتور ريمون عون ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات السيد فؤاد حليحل، بجولة تفقديّة للإطمئنان على أحوال الجرحى والمصابين والوقوف عند حاجاتهم وذويهم وذوي الشهداء الأبرار".
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وتابع البيان: "قد خصّ المدير العام مستشفى أوتيل ديو الجامعي بالزيارة حيث كان في استقباله إدارة المستشفى وقد تم إطلاعه على أبرز المستجدّات لناحية أعداد الجرحى والشهداء، وطبيعة العمليات الجراحية التي أجراها الأطباء والأوضاع الصحيّة العامة للجرحى".


هذا وأكد كركي استعداد الضمان، لتقديم ما يلزم لمساعدة المستشفيات وإن كل إمكانياته الماديّة والمالية والبشريّة سوف توضع بتصرف القطاع الصحّي، مشدداً على أهميّة تضافر جهود جميع أبناء الشعب اللبناني وكافّة مؤسساته، لاجتياز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلدنا الحبيب لبنان.

كذلك، أشاد المدير العام بأداء القطاع الصحي ككلّ، من مستشفيات وأطبّاء وممرضين الذين لبّوا نداء الواجب، على كامل الأراضي اللبنانيّة، ومعالي وزير الصحّة العامّة الدكتور فراس الأبيض، على جهودهم الجبارة وحسهم الوطني والإنساني العالي في احتواء هذا المصاب الجلل، إضافة إلى الجهوزيّة الكاملة والمسؤولة التي أبدوها كل من موقعه.
 
 
وختم المدير العام جولته بالدعاء لشفاء الجرحى والمصابين وللشهداء بالرحمة وجنان الخلد مؤكّداً أنّ الضمان الإجتماعي سوف يبقى إلى جانب جميع الل بنانيين.
 
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