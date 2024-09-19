الحاج حسن: ان ظنّ العدو أنه بتهديداته سينال من عزمنا فهو واهم

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قال رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن خلال تشييع الشهيد حسين علي أمهز في بعلبك، إن "كيد العدو ضعيف، وإن يومه قصير وإن كان يظن أنه بتهديداته يستطيع أن ينال من عزمنا فهو واهم".واضاف: "نودع اليوم أخوة وأطفالاً لنا من المقاومة ومن المدنيين، في البقاع وبيروت والجنوب والشمال، ارتقوا شهداء نتيجة العدوان الصهيوني الغادر الذي وقع على أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي، وجرح عدد من الإخوة، ومن النساء والأطفال. نقول لأهلنا، لعوائل الشهداء، ما قاله الجرحى لنا بالأمس في المستشفيات، الرسالة التي حملونا إياها بالأمس رسالة صمود وقوة وإرادة وعزيمة من جرحى مصابين بأعينهم، أو فقدوا بعض أطرافهم، خصوصا الأيدي، أو أصيبوا في خاصرتهم، رسالتهم من المستشفيات: قولوا لسماحة السيد حسن نصرالله لو خضت بنا غمار البحر خضناه معك، حربك حربنا، وسلمك سلمنا، ما تركناك، بايعناك على الدم، وها نحن نقدم الدماء، بايعناك على المقاومة، ونحن ثابتون في طريق المقاومة الذي فيه تضحيات ودماء تبذل في هذا الطريق".