اللواء عثمان بحث في سبل التعاون مع ضابط الارتباط في السفارة الكويتية

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ظهر اليوم، في مكتبه في ثكنة المقر العام، ضابط الارتباط لدى السفارة الكويتية في لبنان العقيد ناصر الريحاني، في زيارة، تم في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون.

Advertisement