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لبنان
اللواء عثمان بحث في سبل التعاون مع ضابط الارتباط في السفارة الكويتية
Lebanon 24
19-09-2024
|
09:29
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التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ظهر اليوم، في مكتبه في ثكنة المقر العام، ضابط الارتباط لدى السفارة الكويتية في لبنان العقيد ناصر الريحاني، في زيارة، تم في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون.
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قوى الأمن الداخلي
اللواء عماد عثمان
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