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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"الحزب" بعد ظهر اليوم.. إليكم ما تم استهدافه

Lebanon 24
19-09-2024 | 10:58
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أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين جديدتين، بعد ظهر اليوم، الخميس.
 
فأشار إلى أنّه عند الساعة 05:35 من بعد ظهر اليوم الخميس، استهدف "الحزب" موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية واصابه إصابة مباشرة.
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وقال في بيان آخر، أنّه "رداً ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية ‏مقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بصليةٍ من ‏صواريخ الكاتيوشا".
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