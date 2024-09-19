أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين جديدتين، بعد ظهر اليوم، الخميس.

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فأشار إلى أنّه عند الساعة 05:35 من بعد ظهر اليوم الخميس، استهدف "الحزب" موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية واصابه إصابة مباشرة.وقال في بيان آخر، أنّه "رداً ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية ‏مقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بصليةٍ من ‏صواريخ الكاتيوشا".