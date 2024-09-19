إسرائيل تعترف بمقتل جنديين على الحدود مع لبنان.. هذه رتبتهما (صورة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل ضابط برتبة رائد في الاحتياط، يشغل منصب قائد في كتيبة حورب (299)، إلى جانب عريف مقاتل من الكتيبة (51) التابعة للواء غولاني.

وأفاد أن الضابط والجندي لقيا حتفهما في منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.