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لبنان

إسرائيل تعترف بمقتل جنديين على الحدود مع لبنان.. هذه رتبتهما (صورة)

Lebanon 24
19-09-2024 | 11:20
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل ضابط برتبة رائد في الاحتياط، يشغل منصب قائد في كتيبة حورب (299)، إلى جانب عريف مقاتل من الكتيبة (51) التابعة للواء غولاني.
 
وأفاد أن الضابط والجندي لقيا حتفهما في منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.
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