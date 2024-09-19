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لبنان
رسالة من قائد الحرس الثوري الإيراني إلى نصر الله.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
19-09-2024
|
11:27
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أرسل القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أدان فيها بشدة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تعكس حالة اليأس التي يعيشها الكيان الإسرائيلي نتيجة الهزائم المتراكمة التي لحقت بهم.
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وأضاف اللواء سلامي في رسالته أن جبهة المقاومة سترد بشكل ساحق على هذه الاعتداءات، ما سيعجل بزوال "الكيان السفاك" قريباً.
وأكد سلامي على وقوف إيران إلى جانب المقاومة في مواجهة الاحتلال، مشدداً على أن نهاية هذا الكيان أصبحت وشيكة. (الميادين)
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