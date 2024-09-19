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لبنان

وزير الاقتصاد التقى السفير الجزائري.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:18
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام سفير الجزائر رشيد بلباقي. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

‏وتحدث سلام فشكر ل"جمهورية الجزائر دعمها الدائم والتاريخي للبنان، خصوصا في ظل الأزمات الصعبة، وآخرها إرسال باخرة الفيول التي أبعدت شبح العتمة"، مؤكدا أن "هذا الدعم يعكس عمق العلاقات المبنية على المحبة والأخوة بين البلدين".
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‏من جهته، أكد بلباقي "حرص الجزائر على تطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري".
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