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لبنان

عن الغارة الإسرائيلية على الحنية.. بيان يكشف عدد الإصابات

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:20
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحنية أدت إلى إصابة أربعة أشخاص (ثلاثة فلسطينيين ولبناني) بجروح طفيفة تم علاجها في الطوارئ.
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الإسرائيلية

الحنية..

الإصابات

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