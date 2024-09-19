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لبنان
شيخ العقل تابع أوضاع المصابين بالتفجيرات
Lebanon 24
19-09-2024
|
11:49
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تابع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى أوضاع المصابين جرّاء التفجيرات اللاسلكية والهاتفية التي حصلت في اليومين الماضيين، مطمئناً الى سلامتهم، ومؤكداً الوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم ومع ذويهم ومع عائلات الضحايا الذين سقطوا في المجزرتين الاخيرتين، خاصة في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية من الغليان والمفتوحة على شتّى الاحتمالات، التي يمارس فيها العدو الاسرائيلي انواعاً جديدة من القتل الجماعي.
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وفي هذا السياق كلّف الشيخ أبي المنى مكتبه الاتصال بالسفارة الايرانية في بيروت، للاطمئنان على صحة السفير مجتبى أماني، الذي كان من عداد المصابين ويعالج خارج البلاد.
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