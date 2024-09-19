Advertisement

لبنان

شيخ العقل تابع أوضاع المصابين بالتفجيرات

Lebanon 24
19-09-2024 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1248905-638623724539503745.jpg
Doc-P-1248905-638623724539503745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى أوضاع المصابين جرّاء التفجيرات اللاسلكية والهاتفية التي حصلت في اليومين الماضيين، مطمئناً الى سلامتهم، ومؤكداً الوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم ومع ذويهم ومع عائلات الضحايا الذين سقطوا في المجزرتين الاخيرتين، خاصة في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية من الغليان والمفتوحة على شتّى الاحتمالات، التي يمارس فيها العدو الاسرائيلي انواعاً جديدة من القتل الجماعي.
Advertisement

وفي هذا السياق كلّف الشيخ أبي المنى مكتبه الاتصال بالسفارة الايرانية في بيروت، للاطمئنان على صحة السفير مجتبى أماني، الذي كان من عداد المصابين ويعالج خارج البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2024-09-19
16:07 | 2024-09-19
15:11 | 2024-09-19
15:11 | 2024-09-19
15:01 | 2024-09-19
15:00 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24