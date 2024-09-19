26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حماس": نثمن ما جاء في خطاب نصرالله
Lebanon 24
19-09-2024
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
ثمنت "حركة المقاومة الإسلامية - حماس" في بيان اليوم، "ما جاء في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله، الذي جدّد فيه التأكيد على الموقف المشرّف والمقدّر للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواصلة جبهة الإسناد والدَّعم لقطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس المحتلة وللمقاومة الفلسطينية، حتى يتوقّف العدوان النازي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة".
Advertisement
وقالت: "إنَّ هذا الموقف الذي يشكّل لدى شعبنا ومقاومتنا محلَّ تقدير واعتزاز، ليعدُّ صفعة في وجه نتنياهو وحكومته الفاشية، وإجهاضاً لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزَّة؛ عبر العملية الإرهابية الوحشية المروّعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضدّ الشعب اللبناني الشقيق يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، نؤكّد أنَّ إرهاب العدو الصهيوني، بتصعيده كلّ أشكال القتل والمجازر والإبادة الجماعية ضد المدنيين، في فلسطين ولبنان، قد تجاوز كلَّ القيم والشرائع والقوانين الدولية، ممّا يجعله كياناً مارقاً، بات يشكّل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار المنطقة والعالم؛ وعلى المجتمع الدولي التحرّك لنبذ هذا الكيان، وعزله، ومحاكمة قادته على جرائمهم".
وختمت مجددة إلاشادة والتقدير "لجهاد وتضحيات الإخوة في "حزب الله"، ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى"، مؤكدة أنَّ "هذه التضحيات الجسام والدّماء اللبنانية الطاهرة التي سالت خلال ما يقارب من عام، تتعانق مع تضحيات وجهاد ودماء شعبنا الفلسطيني، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"يا عيب الشوم".. فيديو لنادين نسيب نجيم يعرّضها للانتقادات وللهجوم شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
"يا عيب الشوم".. فيديو لنادين نسيب نجيم يعرّضها للانتقادات وللهجوم شاهدوا ماذا فعلت
01:59 | 2024-09-19
19/09/2024 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"بس عارفة شو صاير بلبنان؟".. مايا رعيدي تستفز الجمهور من شهر العسل وتتعرّض لهجوم عنيف (صور)
Lebanon 24
"بس عارفة شو صاير بلبنان؟".. مايا رعيدي تستفز الجمهور من شهر العسل وتتعرّض لهجوم عنيف (صور)
00:44 | 2024-09-19
19/09/2024 12:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ شديد... كارين رزق الله تخسر أعزّ الناس: فلترقد روحك بسلام يا بطلي (صور)
Lebanon 24
حزنٌ شديد... كارين رزق الله تخسر أعزّ الناس: فلترقد روحك بسلام يا بطلي (صور)
08:57 | 2024-09-19
19/09/2024 08:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن بطارية "الليثيوم" في لبنان.. خبرٌ يهمكم جداً
Lebanon 24
عن بطارية "الليثيوم" في لبنان.. خبرٌ يهمكم جداً
02:15 | 2024-09-19
19/09/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى المواطنين.. هذا مضمونها (صورة)
Lebanon 24
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى المواطنين.. هذا مضمونها (صورة)
15:11 | 2024-09-19
19/09/2024 03:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:20 | 2024-09-19
بعد سلسلة التفجيرات.. هذا ما كشفته بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة
16:07 | 2024-09-19
شينكر: حزب الله لا يرغب برؤية عملية برية إسرائيلية
15:11 | 2024-09-19
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى المواطنين.. هذا مضمونها (صورة)
15:11 | 2024-09-19
بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا
15:01 | 2024-09-19
حميه: لبنان قدّم بالأمس نموذجاً حياً حول المعنى الحقيقي للتكافل الوطني
15:00 | 2024-09-19
موجة تفجيرات ثانية وتأهّب في أعلى درجاته.. هل بدأت الحرب؟!
فيديو
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
19/09/2024 23:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
19/09/2024 23:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
19/09/2024 23:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24