ردا على الاعتداءات الاسرائيلية... "الحزب" يستهدف هذه المواقع

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أعلن "الحزب" في بيان أنّه عند الساعة 7:00 من مساء اليوم الخميس استهدف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة.‏ورداً ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف عناصر الحزب مقر ‏قيادة الكتيبة في ثكنة ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وثكنة ‏ادميت بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وموقع المطلة بصلية من صواريخ فلق.‏