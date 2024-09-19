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لبنان

ردا على الاعتداءات الاسرائيلية... "الحزب" يستهدف هذه المواقع

Lebanon 24
19-09-2024 | 14:12
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أعلن "الحزب" في بيان أنّه عند الساعة 7:00 من مساء اليوم الخميس استهدف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة.‏ 
ورداً ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف عناصر الحزب مقر ‏قيادة الكتيبة في ثكنة ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وثكنة ‏ادميت بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وموقع المطلة بصلية من صواريخ فلق.‏
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