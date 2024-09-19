بعد الهجوم السيبراني.. شكوى من لبنان ضدّ إسرائيل

أوعز وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الى مندوب لبنان الدائم بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم تقديم شكوى أمام مجلس الأمن بعد العدوان الاسرائيلي الارهابي السيبيراني الذي يرقى الى جريمة حرب على الشعب اللبناني الأعزل، وما خلفه من آلاف الضحايا.

Advertisement

ودعا لبنان بواسطة الجزائر الشقيقة، العضو الحالي غير الدائم في مجلس الأمن، الدول الأعضاء في المجلس الى عقد جلسة طارئة تبدأ غدا" نهار الجمعة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك حيث يترأس الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين لإدانة هذه الجريمة الإرهابية، ومحاسبة اسرائيل والضغط عليها، بكل الوسائل، من أجل وقف عدوانها على المدنيين العزل، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية.