Advertisement

لبنان

بعد الهجوم السيبراني.. شكوى من لبنان ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
19-09-2024 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1248933-638623748559366919.png
Doc-P-1248933-638623748559366919.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوعز وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الى مندوب لبنان الدائم بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم تقديم شكوى أمام مجلس الأمن بعد العدوان الاسرائيلي الارهابي السيبيراني الذي  يرقى الى جريمة حرب على الشعب اللبناني الأعزل، وما خلفه من آلاف الضحايا.  
Advertisement
 ودعا لبنان بواسطة الجزائر الشقيقة، العضو الحالي غير الدائم في مجلس الأمن، الدول الأعضاء في المجلس  الى عقد جلسة طارئة تبدأ غدا" نهار الجمعة  الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك حيث يترأس الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين لإدانة هذه الجريمة الإرهابية، ومحاسبة اسرائيل والضغط عليها، بكل الوسائل، من أجل وقف عدوانها على المدنيين العزل، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2024-09-19
16:07 | 2024-09-19
15:11 | 2024-09-19
15:11 | 2024-09-19
15:01 | 2024-09-19
15:00 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24