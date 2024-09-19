Advertisement

لبنان

سلسلة غارات عنيفة تهزّ الجنوب.. إسرائيل تعلن تنفيذ هجومها الجوي الثاني اليوم

Lebanon 24
19-09-2024 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1248947-638623778706344755.jpg
Doc-P-1248947-638623778706344755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إسرائيل اليوم تنفيذ هجوم جوي ثان على جنوب لبنان، في ظل تصاعد التوترات المتفاقمة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، حيث يأتي هذا التصعيد العسكري في أعقاب سلسلة من التفجيرات التي استهدفت الاجهزة اللاسلكية لعناصر الحزب.
Advertisement

فتجددت الاشتباكات في منطقة الناقورة، حيث أُطلقت قنابل مضيئة فوق البلدة، تزامنًا مع تمشيط وقصف بالهاون. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة عيتا الشعب قرابة الساعة السادسة والربع من مساء اليوم.

كما شهدت منطقة علما الشعب تمشيطًا مكثفًا باستخدام الأسلحة الرشاشة، فيما تعرض موقع العدو في السماقة بتلال كفرشوبا لقصف بالصواريخ الموجهة.
 
كذلك، استهدفت غارات إسرائيلية القطاع الشرقي من جنوب لبنان لاسيما اطراف المحمودية، جرمق، فرون، العيشية، جبل الرفع، برغز، والأحمدية، وصولا الى الضفاف الشرقية لنهر الليطاني واطراف مرتفعات جبل الريحان.
 
وعُلم أن العدو شن 61 غارة جوية، استهدف من خلالها المنطقة الحرجية في "المحمودية".
 
بالتوازي، اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ هجوما ثانيا في جنوب لبنان، اليوم الخميس.

ومنذ الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم، سجل تحليق طائرة مسيرة معادية في أجواء بلدات الدوير وتول والكفور وزبدين، حيث بثت عبر مكبرات الصوت رسائل تحريضية ضد الأمين العام لحزب الله، متهمة إياه بجلب "الدمار الشامل" للمواطنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2024-09-19
16:07 | 2024-09-19
15:11 | 2024-09-19
15:11 | 2024-09-19
15:01 | 2024-09-19
15:00 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24