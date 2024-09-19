ما صحة انفجار جهاز لاسلكي جديد اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن عدم صحة الأخبار المتداولة حول انفجار جهاز لاسلكي في بلدة البيسارية.

وحسب المعلومات، فقد انفجرت مفرقعة كانت بحوزة أحد الشبان في منزله في قعقعية الصنوبر، قضاء صيدا، وهو من بلدة البيسارية المجاورة.