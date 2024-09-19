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لبنان

بعد سلسلة التفجيرات.. هذا ما كشفته بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة

Lebanon 24
19-09-2024 | 16:20
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نقلت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة رسالة تشير إلى أنّ "تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية بخصوص أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت في لبنان هذا الأسبوع أظهرت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى البلاد".
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ووفقاً للرسالة التي أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، توصلت السلطات أيضاً إلى أنّ الأجهزة، التي شملت أجهزة بيجر وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى، تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.
 
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