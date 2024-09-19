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لبنان
مجموعات ميسورة غادرت لبنان مؤقّتاً
Lebanon 24
19-09-2024
|
17:09
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قررت مجموعات لبنانية، ميسورة مغادرة مؤقتة للبنان، ريثما تنجلي تطورات الوضع على جبهة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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Lebanon 24
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