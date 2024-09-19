امرأة هي "حلقة الوصل".. هذا ما كشفه رئيس شركة أجهزة "البيجر" بعد استجوابه في تايوان

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بعد التفجيرات التي وقعت في لبنان يوم الثلاثاء الماضي، استجوب ممثلو الادعاء في تايوان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم (بيجر) المرتبطة بتفجير الآلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف حزب الله في لبنان، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق.وقال رئيس شركة غولد أبولو ومؤسسها شو تشينج كوانج، ومقرها تايوان، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة بي.إيه.سي، ومقرها بودابست، والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.وأظهرت صور لأجهزة الاتصال المدمرة، حللتها رويترز، تصميماً وملصقات على ظهرها تتطابق مع الأجهزة التي تصنعها جولد أبولو.وأحجم شو عن الرد على أسئلة الصحفيين أثناء مغادرته أحد مكاتب الادعاء العام في تايبه في وقت متأخر أمس الخميس. ولم يتم الرد على محاولات الاتصال بمكتب الادعاء العام قبل ساعات العمل اليوم الجمعة.ولم يصدر الادعاء العام في تايبه أي بيانات حتى الآن بشأن تحقيقاته في قضية جولد أبولو.حلقة الوصلوشوهدت أيضاً امرأة تدعى تيريزا وو، وهي الموظفة الوحيدة في شركة تدعى أبولو سيستمز المحدودة، وهي تغادر المكتب في وقت متأخر أمس الخميس دون أن تتحدث إلى الصحفيين.وقال شو هذا الأسبوع إن موظفة تدعى تيريزا كانت أحد الأشخاص الذين تواصل معهم بشأن الصفقة مع شركة بي.إيه.سي التي تتخذ من المجر مقراً.وتظهر سجلات الشركة أن وو أسست أبولو سيستمز في نيسان. ولم تتضح بعد طبيعة العلاقة بين شركتها وشركة بي.إيه.سي.وقالت الحكومة التايوانية إنها تحقق فيما حدث، وقامت الشرطة بعدة زيارات لمقر شركة شو، في مكتب صغير ومتواضع بمدينة نيو تايبه المجاورة للعاصمة.(سكاي نيوز)