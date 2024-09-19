تفجيرات أجهزة البيجر أصابت العيون.. ما السبب؟

كشف أطباء لبنانيون، أن تفجيرات البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء وإصابة الآلاف، أدت لإجراء جراحات خطيرة في عيون المصابين بعدما طالتها التفجيرات.

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وتنوعت غالبية الإصابات، ما بين الوجه والبطن والذراع والساقين، وكانت الإصابات الأخطر في العيون، الأمر الذي أدى لدخول المصابين غرف العمليات لاستئصال العيون المصابة.وأعلن الأطباء أن عددا كبيرا من عناصر الحزب فقدوا أجزاء من أيديهم أو أصيبوا في الساقين أو المعدة أو الوجه.إلى ذلك، قال الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية في مصر لـ"العربية"، إن تفجيرات أجهزة البيجر أصابت العيون وأدت لاقتلاعها بسبب أن هذه الأجهزة تستقبل رسائل للقراءة، وبالتالي أول شيء سينتبه له مستخدم الجهاز هو تلقي هذا الكم من الرسائل، وإزاء ذلك سيضطر إلى أن ينظر إلى الشاشة ليشاهد الرسائل.وأضاف أن ما حدث يعني أن الأجهزة استقبلت عددا كبيرا من الرسائل، مما أدى إلى إثارة انتباه المستخدمين لها، ودفعهم للإطلاع عليها وكانت العين هي أول ما يقترب من الجهاز، ولذلك أصابتها التفجيرات وتوغلت لقاعها ولم يعد يجدي معها العلاج ووجب استئصالها جراحيا. (العربية)